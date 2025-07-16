Çanakkale\'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde devam eden orman yangınları kontrol altına alma çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarına karadan yoğun müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangınlarla ilgili sürdürülen çalışmaları Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip ediyor. Vali Toraman, sahadaki orman yangınlarını kontrol altına çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE