Çanakkale'deki Tekne Kurtarıldı
Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik botu ile emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu özel tekne Sahil Güvenlik botu ile yedeklenerek Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 7 kişi bulunan özel tekne 16 Ağustos saat 19.50 sıralarında teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe ait 'KB-119' botu sevk edildi.
Sahil Güvenliğe ait 'KB-119' botu ile başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 7 kişi ile birlikte Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'nde emniyete alındı.
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