Menderes'te yeni dönem: Başkan vekili Asuman Şen görevi devraldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen seçilmişti. Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü seçimde 15 oy alarak Menderes Belediye Başkan Vekili olan Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ: MAKAMA ERDOĞAN'IN PORTRESİ ASILDI

Menderes Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törende, Meclis Başkanı Şirzat Peker görevini Asuman Şen’e devretti. Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Devir teslim töreninin hemen ardından makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı. Görevi devralırken konuşan Başkan Vekili Asuman Şen, "Bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız" ifadelerini kullandı.

"HİZMET" VURGUSU

Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eser ve hizmet siyasetine dikkat çekerek, “Yeni bir göreve başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle baktığımız için taş üstüne taş koymuş olan insanlar hepsi başımızın tacı. Esnaflar, köylü kardeşlerimiz, sokaklarında altyapısı olmayan ve birçok sorunu olan Menderesli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye geldik. Asuman Başkanımız bu sorunları en güzel şekilde çözüp, Menderes’in yüzünü güldürecek güçte ve nitelikte bir başkan. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de “Uzun zamandır İzmir’de belediyenin, devletin, milletin imkanları yanlış kullanılıyor. En azından biz yanlış kullanıldığına inanıyoruz. Bizler bunun doğru örneklerini uzun zamandır Aliağa ve Menemen’de gösteriyoruz. Dilerim Asuman Hanım aracılığıyla Menderes’te de gösterilir. Devlet ve belediye imkanlarının düzgün kullanıldığı bir döneme girmesini umuyorum, şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.