Noa Lang Galatasaray\'a geri dönüş yolunda

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray'da görev yapan Noa Lang'ın geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan kulübü Napoli ile masaya oturarak 27 yaşındaki futbolcunun transferini bu kez kalıcı olarak bitirmek istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasında Noa Lang transferi için yeni bir görüşme trafiği başladı. İki kulübün bu defa kiralama seçeneğinden ziyade oyuncunun bonservisinin satın alınması üzerine odaklandığı aktarıldı.

TRANSFERDE CİDDİ RAKİP

Hollandalı yıldızın tek talibi Galatasaray değil. Kendi ülkesinin köklü kulüplerinden Ajax'ın da 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve transfer sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.