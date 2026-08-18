Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda - Son Dakika
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Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

Noa Lang Galatasaray\'a geri dönüş yolunda
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Galatasaray, Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı. Galatasaray ve Napoli, Hollandalı futbolcunun kalıcı transferi için görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray'da görev yapan Noa Lang'ın geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan kulübü Napoli ile masaya oturarak 27 yaşındaki futbolcunun transferini bu kez kalıcı olarak bitirmek istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasında Noa Lang transferi için yeni bir görüşme trafiği başladı. İki kulübün bu defa kiralama seçeneğinden ziyade oyuncunun bonservisinin satın alınması üzerine odaklandığı aktarıldı.

Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

TRANSFERDE CİDDİ RAKİP

Hollandalı yıldızın tek talibi Galatasaray değil. Kendi ülkesinin köklü kulüplerinden Ajax'ın da 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve transfer sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

Galatasaray, SSC Napoli, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda - Son Dakika
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