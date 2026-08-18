Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor

Somer Şef\'ten sürpriz karar: İstanbul\'daki restoranını kapatıp Avustralya\'ya dönüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, İstanbul’daki restoranının kapılarını 13 Ağustos’ta son kez açarak müşterilerine veda etti. Şef Sivrioğlu, restoranın yeni rotasını ise gastronomi kariyerine adım attığı ve doğduğu yer olan Avustralya’nın Sydney kentine çevirdi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, İstanbul'daki restoranı için önemli bir karar aldı. Yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da hizmet veren mekan, Türkiye'deki faaliyetlerine son verirken ünlü şefin restoran yolculuğu yeniden Avustralya'nın Sydney kentinde devam edecek.

SON KEZ KAPILARINI AÇTI 

Restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, restoranın İstanbul macerasının sona ereceği açıklandı. Mekan, İstanbul'daki misafirlerine 13 Ağustos 2026 akşamı son kez kapılarını açtı.

Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor

Sivrioğlu'nun bu kararıyla birlikte Türkiye'deki faaliyeti sona ererken, restoranın hikayesi başladığı yere, Sydney'e geri dönüyor.

HİKAYE SYDNEY'DE BAŞLADI 

Somer Sivrioğlu'nun Efendy markasıyla yolculuğu 2007 yılında Avustralya'nın Sydney kentinde başladı. Türk mutfağını modern yorumlarla sunan restoran, yıllar içinde şefin kariyerinin öne çıkan markalarından biri haline geldi.

Yaklaşık beş yıl önce İstanbul'da da hizmet vermeye başlayan Efendy, kısa sürede gastronomi dünyasının dikkat çeken mekanları arasında yer aldı.

İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandıran Somer Sivrioğlu, restoran çalışmalarını doğup büyüdüğü Avustralya'da sürdürme kararı aldı.

Böylece 2007'de Sydney'de başlayan Efendy hikayesi, İstanbul'daki yaklaşık 5 yıllık serüvenin ardından yeniden Avustralya'ya taşınmış oldu.

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Gastronomi, Avustralya, İstanbul, Ağustos, Efendy, Son Dakika

Son Dakika Somer Sivrioğlu Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kenan Aytekin Kenan Aytekin:
    çok üzücü bir durum vah vah ki vah!... 2 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    bunun neresi haber. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Gaziantep’te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
20:46
Fenerbahçe’nin Lyon karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
20:21
Yıllardır özlenen görüntü Kadıköy bayram yerine döndü
Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
19:28
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 21:20:07. #7.13#
SON DAKİKA: Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.