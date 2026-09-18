Çanakkale Eceabat'ta karada 7'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale Eceabat'ta karada 7'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale Eceabat\'ta karada 7\'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda karada 7'si çocuk toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 7'si çocuk toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı.

Eceabat ilçesinde 16 Eylül tarihinde saat 23.15 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda karada 7'si çocuk toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikÇanakkaleGüvenlik3. SayfaAyvacıkEceabatGöçmenÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Eceabat'ta karada 7'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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