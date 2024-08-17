Çanakkale Savaşları'ndan Kalma Top Mermisi Yangın Sonrası Bulundu - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'ndan Kalma Top Mermisi Yangın Sonrası Bulundu

Çanakkale Savaşları'nın Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını sonrası, 109 yıl önce savaşlardan kalma patlamamış top mermisi bulundu. Yangında 700 hektar alan etkilendi.

17.08.2024 20:00
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Tarihi Alan'daki orman yangını sonrası Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi ortaya çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos tarihinde çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında bölgede 109 yıl önce savaşlardan kalma patlamamış top mermisi gün yüzüne çıktı.

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi.

Kontrol altına alınan orman yangını sonrası yangında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 109 yıl önce savaşlardan kalma patlamamış top mermisi gün yüzüne çıktı. Öte yandan yanan ormanlık alanlar içinde bir kaplumbağ yanarak telef oldu. Kaplumbağdan sadece kabuğu geride kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Savaşları'ndan Kalma Top Mermisi Yangın Sonrası Bulundu - Son Dakika

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