Çanakkale şehitleri Uşak\'ta törenle anıldı

Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Düzenlenen anma töreni Şekerevleri Şehitliği'nde çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler saygı atışı gerçekleştirdi. Uşak İl Müftülüğü tarafından edilen dualar sonrasında törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. - UŞAK