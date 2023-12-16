 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Valisi sel baskını çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Valisi sel baskını çalışmalarını inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki içesi, Kalabaklı köyü ve Kepez çayında devam eden sel baskını çalışmalarını yerinde inceledi. Aktaş, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale Valisi sel baskını çalışmalarını inceledi
16.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:53
Abone Ol

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Lapseki içesi, Kalabaklı köyü ve Kepez çayında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali İlhami Aktaş, aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği, Kalabaklı köyü ve Kepez çayında incelemelerde bulunarak bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından Lapseki ilçesine giden Vali İlhami Aktaş, su taşkının yaşandığı Çınarlı deresinde yapılan çalışmalar hakkında Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'dan bilgi aldı. Lapseki ilçesi, Merkez Kalabaklı köyü ve Kepez çayında sel baskının yaşandığı alanlarda yaraların sarılması için İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, ildeki olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini belirterek, hem kamu kurum ve kuruluşların hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İlhami Aktaş, Lapseki, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Valisi sel baskını çalışmalarını inceledi - Son Dakika


15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Valisi sel baskını çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement