Çanakkale Valisi Trafik Tedbirlerini İnceledi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı polis uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, uygulama noktasında görevli emniyet personeliyle bir süre görüşüp yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla görüşüp trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgiler veren Vali İlhami Aktaş, güvenle seyahat edebilmeleri için yapılan uyarılara dikkat etmelerini isteyip kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Vatandaşların trafik güvenliği için Çanakkale il genelinde emniyete ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Vali İlhami Aktaş, bayram tatili dönüş yolunda karayollarında trafik yoğunluğu olduğunu ifade ederek vatandaşların trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarını istedi. - ÇANAKKALE