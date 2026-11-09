Çanakkale Yenice'de kokoreç dükkanında çıkan yangında işletme kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale Yenice'de kokoreç dükkanında çıkan yangında işletme kullanılmaz hale geldi

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Çanakkale Yenice\'de kokoreç dükkanında çıkan yangında işletme kullanılmaz hale geldi
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Hamdibey Caddesi'ndeki kokoreç dükkanında sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılmaz hale gelirken polis çıkış nedenini araştırıyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı alevlere teslim olan kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey caddesinde sabaha karşı saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Kokoreç dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletme kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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