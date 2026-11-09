Çanakkale Yenice\'de kokoreç dükkanında çıkan yangında işletme kullanılmaz hale geldi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı alevlere teslim olan kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey caddesinde sabaha karşı saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Kokoreç dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletme kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.