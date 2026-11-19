Canik'te yıkım süren Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki yangın vatandaş ihbarıyla söndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canik ilçesinde yıkım çalışmaları süren Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden birinde plastik malzemeler ve atıkların yanmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların 112'ye bildirmesiyle bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Samsun'da yıkım çalışması süren Gülsan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü.
Samsun'un Canik ilçesinde yıkım çalışması devam eden Gülsan Sanayi Sitesi'nden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yıkım çalışması süren iş yerlerinden birinde bulunan plastik malzemeler ve çeşitli atıkların yanması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
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