Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

11.07.2026 08:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. 27 şüpheli gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara Başsavcılığı, Hüseyin Can Güner, Politika, 3. Sayfa, Çankaya, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; - Son Dakika
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