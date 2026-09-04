Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü'nün yakın arkadaşı Köksal'ın testi pozitif çıktı
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İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü'nün yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın testi pozitif çıktı. Köksal'ın idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin bulundu; soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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