Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükseldi.
Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltı sayısının 29'a yükseldiği bildirildi. - ANKARA
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