Çankaya'da Gölette Boğulma Faciası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde serinlemek için gölete giren kuzenini kurtarmaya çalışan genç, kuzeni ile beraber boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkiindeki Çavuşlu Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sudenaz Kökçü (14) serinlemek için girdiği gölette çırpınmaya başladı. Kızın çırpındığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan (29), kuzenini kurtarmak için göle atladı. Bir müddet sonra Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü'nün sudan çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü'nün cansız bedenleri Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA