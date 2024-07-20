Çankırı\'da 3 ev alevlere teslim oldu

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Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tabakhane Mahallesi Ünür Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi sardı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.Olayda can kaybı olmazken çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen vatandaşların ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Olay esnasında bölgeye gelen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, yangını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ÇANKIRI