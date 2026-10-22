Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanıp tutuklandı

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'silahla yağma' ve 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' suçundan toplam 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.