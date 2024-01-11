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Çankırı'da Abartı Egzoz Takılı Araç Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Çankırı'da Abartı Egzoz Takılı Araç Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreye rahatsızlık verip sosyal medyada paylaşım yapan bir şahsa 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Aracı da trafikten men edilen şahsın aracında yapılan aramalarda bir bıçak ele geçirildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı\'da Abartı Egzoz Takılı Araç Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı
11.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:42
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Çankırı'da abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreye rahatsızlık verip sosyal medyada paylaşım yapan şahsa 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da abartı egzoz takılı araçla çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren sürücünün aracı Cumhuriyet Caddesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından şahsa Mevzuata uygun olarak yapılmadığı belgelenmeyen ve teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkartacak özellikte olması gerekçesiyle 6 bin 429 TL para cezası uygulandı. Şahsın aracı da trafikten men edildi.

Şahsın aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Çankırı, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Abartı Egzoz Takılı Araç Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Abartı Egzoz Takılı Araç Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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