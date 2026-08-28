Çankırı\'da Arazi Yangını Söndürüldü

Çankırı'da bir arazideki kuru otların tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yapraklı-Çankırı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın bölgesinde bulunan elektrik trafosuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.