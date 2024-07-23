Çankırı'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Çankırı'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı\'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Germece köyü Külburun mevkiinde bulunan bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 00:16
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Çankırı'da bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Germece köyü Külburun mevkiinde bulunan bir arazide yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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