Çankırı\'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Çankırı'da bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Germece köyü Külburun mevkiinde bulunan bir arazide yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI