Çankırı\'da Atık Eşya Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da atık eşyaların alevlenmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi, Salihler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan atık eşyalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI