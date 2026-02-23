Çankırı'da Bayrak Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Bayrak Krizi

Çankırı\'da Bayrak Krizi
23.02.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tartışma sırasında düşen Türk bayrağını polis kaldırdı, anlar kaydedildi.

Çankırı'da bir amatör maçta çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını olaya müdahale eden polis kaldırdı.

Çankırı'da oynanan 4. Grup 17. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, sahasında Çarşambaspor'u konuk etti. Maç sırasında Çankırı FK taraftarları arasında çıkan tartışmada bir taraftarın elindeki Türk bayrağı yere düştü. O esnada olaya müdahale eden bir polis, bayrağı yerden kaldırarak müdahalesini sürdürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çankırı, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Bayrak Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 10:32:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Çankırı'da Bayrak Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.