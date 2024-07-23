Çankırı'da bin 328 araç sürücüsüne 3 milyon TL ceza

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 328 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 318 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 15-22 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 73 araç trafikten men edilirken, bin 328 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 318 bin 835 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI