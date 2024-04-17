Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu

Çankırı\'nın Yapraklı ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

17.04.2024 09:08
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde alevlere teslim olan bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çakırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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