Çankırı'da bir genç otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da bir genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı\'da bir genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı'da bulunan bir otelde, temizlik personeli odada Mahmut Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede 28 yaşındaki Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.07.2024 22:38
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Çankırı'da bir genç otel odasında ölü bulundu

ÇANKIRI - Çankırı'da bir kişi konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Mahmut Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 28 yaşındaki Mahmut Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da bir genç otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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