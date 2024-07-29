Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.
Olay, Kurşunlu ilçesi Çaylıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday ekili tarlada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Buğday Tarlasında Yangın: 15 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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