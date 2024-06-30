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Çankırı'da çıkan yangında kül olan 80 dönümlük arazi böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm mera arazisi küle döndü.

Yangın, Kızılırmak ilçesi Kavlaklı ve Sakarca köyleri arasındaki mera arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm araziye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaklaşık 80 dönüm mera arazisi zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.