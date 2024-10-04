Çankırı'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, O.A. (17), S.G. (14), T.K. (15), H.E.Y. (14), İ.H.Y (14), M.R.B. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde O.A. (17) ve S.G.'nin (14) hayatını kaybettiği belirlendi. T.K., H.E.Y., İ.H.Y. ve M.R.B. ise ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANKIRI