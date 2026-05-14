Çankırı\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 18 ABD 248 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali K. yönetimindeki 18 ABD 178 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ömer A. ve otomobilde bulunan Mahir Akarsu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahir Akarsu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer Altundağ'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI