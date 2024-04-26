Çankırı\'da kuvvetli rüzgar sebebiyle caminin minaresi yıkıldı

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Çankırı'da, kuvvetli rüzgar sebebiyle bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü olarak yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Geriye kalan diğer minarenin de herhangi bir risk oluşturmaması için kontrollü yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrasında minarenin yıkımına başlandı. Ekiplerin yıkım çalışması dron ile havadan görüntülendi.

"Can kaybının olmaması Çankırı'mız için çok büyük bir şans oldu"

Minarenin yıkımından sonra caminin yeniden ibadete açılacağını belirten İl Müftüsü Mehmet Şahin, "20 Nisan Cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle çifte minareli camimizin bir minaresi şiddetli rüzgara dayanamayıp yıkıldı. En büyük şansımız, caminin önü 4 yol olmasına rağmen herhangi bir can kaybı olmaması. Bu bizim için çok büyük bir teselli oldu. Diğer minaremizle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu araştırma neticesinde, yıkımına karar verildi. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyemiz ve Valiliğimiz ile Valimizin talimatlarıyla hasar alan minaremizi bugün itibarıyla yıkmaya başladık. Ekiplerimiz şu anda geldiler ve çalışmaya başladılar. İnşallah en kısa sürede yıkımı tamamlanacak. Camimiz ve Kur'an kursumuz şu anda ibadete kapalı. Yıkım sonrası inşallah camimizi ve kursumuzu açacağız. Çankırı'mıza çok geçmiş olsun diyorum. Can kaybının olmaması Çankırı'mız için çok büyük bir şans oldu" diye konuştu.

Bademlik Camii İmam Hatibi Burhan Şen ise, "Şiddetli fırtınadan dolayı camimizin bir minaresi yıkıldı. Geriye kalan minarenin de risk oluşturmaması için profesyonel ekipler tarafından yıkılıyor" dedi. - ÇANKIRI