Çankırı'da Örtü Yangınına Müdahale
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde tarlada çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Olay, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Kemallı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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