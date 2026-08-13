Çankırı'da Otomobil Çarpışması
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı, araçlar hasar gördü.
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardaki kişiler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, araçlardaki kişiler yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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