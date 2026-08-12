Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı
Çankırı'da otomobil eşeğe çarparak yaralanmasına neden oldu, araçta maddi hasar oluştu.
Çankırı'da otomobilin çarptığı eşek yaralanırken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralı eşek, tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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