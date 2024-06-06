Çankırı'da Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılardan Korudu - Son Dakika
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Çankırı'da Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılardan Korudu

Çankırı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki vatandaşları, dolandırıcılar ve hırsızlardan korunmaları için bilgilendirdi. Kurbanlık alışverişinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, sahte paranın tespit edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

06.06.2024 11:49
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Çankırı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki vatandaşları, dolandırıcılar ve hırsızlardan korunmaları için bilgilendirdi.

Çankırı'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışı yapılan yerlerde vatandaşlara bilgi verdi. Kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, sahte paranın tespit edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılardan Korudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılardan Korudu - Son Dakika
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