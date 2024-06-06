Çankırı'da Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılardan Korudu

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Çankırı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki vatandaşları, dolandırıcılar ve hırsızlardan korunmaları için bilgilendirdi.

Çankırı'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışı yapılan yerlerde vatandaşlara bilgi verdi. Kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, sahte paranın tespit edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. - ÇANKIRI