Çankırı\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Tutuklama

Çankırı'da husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, Çankırı'da Alibey Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.S. (39), S.G. (35), İ.E. (64) ve N.E. (30) tüfekle yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. (34), C.G. (31), F.S. (32), Y.E. (21), S.E. (25), N.E. (64) ve İ.E. (64), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI