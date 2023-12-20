Çankırı\'da silahlı kavganın firarisi yakalandı

Çankırı'da bir eğlence mekanında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın firarisi zanlısı yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklandı.

Olay, 5 Aralık tarihinde gece saatlerinde Çankırı'da il merkezi Küçük Sanayi Sitesi Usta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşürken, şahıslar defalarca birbirlerine mekan ortasında silahlarla ateş açtı. Kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralandı. Yaşanan olayın ardından eğlence mekanına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İlyas Demirci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, O.S.Ç., A.D., C.A., M.C.İ., M.Ç., D.Ş., B.Ş., H.H.S., A.D. ve İ.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca D.Ş., B.Ş., H.H.S., A.D. ve İ.D.'yi tutuklanırken, O.S.Ç., A.D. ve C.A. adli kontrol şartıyla, M.C.İ. ve M.Ç. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından firari olarak aranan S.Ö. ise, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ÇANKIRI