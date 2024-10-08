Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 890 araç sürücüsüne 13 milyon 380 bin 322 TL cezai işlem uygulandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Ekipler tarafından 9 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan denetimlerde binlerce araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 367 araç trafikten men edilirken, 5 bin 890 araç sürücüsüne 13 milyon 380 bin 322 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Trafik Denetimleri Sıkı! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?