Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı\'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Hasakça köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı, inceleme başlatıldı.

31.10.2024 12:48
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Çankırı'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hasakça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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