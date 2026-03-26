Çankırı\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI