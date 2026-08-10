Çankırı\'da Yangın Kontrol Altında

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan örtü yangını, makilik ve ağaçlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Çankırı'nın Korgun ilçesi Alpsarı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan arazide henüz öğrenilemeyen sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ağaçlık ve makilik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.