Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan polis, jandarma ekiplerinin ve seyahat halindeki vatandaşların yeni yılını kutladı.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı gecesi tedbirleri çerçevesinde polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasında görevlendirilen ekipleri ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleri ile sohbet eden Taşolar, görevli personellerin ve seyahat halindeki vatandaşların yeni yılını kutladı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?