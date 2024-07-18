Çankırı Ilgaz'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ilgaz ilçesi Belören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ş.C. (5) ve H.C. (22) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI