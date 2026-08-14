Cankurtaran kadın, öğretmen amcası tarafından darp edildi - Son Dakika
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Cankurtaran kadın, öğretmen amcası tarafından darp edildi

Cankurtaran kadın, öğretmen amcası tarafından darp edildi
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Adana'da cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt, babaannesine selam verdiği için öğretmen amcası tarafından darbedildi. Genç kadın darp raporu alıp amcasından şikayetçi oldu.

Adana'da cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt (30), babasıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğretmen amcası G.A. (48) tarafından, babaannesine selam verdiği gerekçesiyle darbedildi. Ayzıt'ın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan genç kadın, amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 12 Ağustos'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cankurtaran Ayzıt, aynı apartmanda yaşayan babaannesini görünce selam vermek için yanına gitti. Bu sırada babaannenin yanında olan Ayzıt'ın babası E.A. ile köydeki bir arsa nedeniyle husumetli olduğu öğretmen amcası G.A. genç kadına "neden selam veriyorsun" diyerek tartışma çıkardı. Ayzıt'ın karşılık vermesi üzerine tartışmanın büyümesiyle amca yeğenini darbett. Acma genç kadını asansöre sokmaya çalıştı. Yaşananlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Babaanneme selam verdiğim için darp edildim"

Olayın ardından darp raporu alarak savcılığa başvuran Ayzıt, adliye önünde yaşadıklarını anlattı.

Ayzıt, "İşten çıkıp evime gittiğimde babaanneme selam vermek istedim. Amcamla hiç muhatap olmadım. 'Babaanne, ne yapıyorsun?' dedim. Amcam ise bana, 'Defol git, asansöre bin' dedi. Ben de 'Babaannemle konuşuyorum, seninle muhatap olmuyorum' cevabını verdim. Buna rağmen sırf babaanneme selam vermek istediğim için bana hem fiziksel hem de sözlü şiddet uyguladı" dedi.

Amcasının kendisini asansöre sokmaya çalıştığını öne süren Ayzıt, "Bunun üzerine 'Sana defol git diyorum' diyerek beni darbedip asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bunun üzerine hakaretler etmeye başladı ve 'Seni gebertirim' dedi. Komşular çıktı ve beni elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olay nedeniyle korktuğunu belirten Ayzıt, "Can sağlığımdan olabilirdim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

"Babamla aralarında arsa meselesinden dolayı husumet var"

Babası E.A. ile amcası G.A. arasında köyde bulunan bir arsa nedeniyle hukuki anlaşmazlık olduğunu belirten Ayzıt, "Köyde bulunan bir arsa durumundan dolayı babamın kendisiyle bir anlaşmazlığı var. Ancak durum halen hukukta, henüz neticelenmiş değil. Mahkeme sürüyor. Babama saldırmıyor ama ben kadın olduğum için, fizik olarak ondan daha güçsüz olduğum için bana saldırıyor" dedi.

"Mahkeme babamın lehine olursa beni öldürür diye korkuyorum"

Amcasından korktuğunu dile getiren Ayzıt, "Eğer mahkeme babamın lehine olursa beni öldürür diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cankurtaran kadın, öğretmen amcası tarafından darp edildi - Son Dakika

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