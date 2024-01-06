Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı

Cansu Canan Özgen, bir televizyon kanalında program sunarken talihsiz bir olay yaşadı. Boğazına kuruyemiş kaçan Özgen, bir anda öksürmeye başladı. Programda konuk olarak bulunan gazeteci Can Özçelik, Heimlich Manevrası ile müdahale ederek Özgen'i boğulmaktan kurtardı.

CANLI YAYINDA SUNUCUNUN BOĞAZINA KURUYEMİŞ KAÇTI

TV100 ekranlarında, "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Programın moderatörü Cansu Canan Özgen'in boğazına kuruyemiş kaçtı. Konuklar ayağa kalkıp, öksürmeye başlayan Özgen'e yardım etmeye çalıştı. O anlarda ise yayın kesilerek reklamlara gidildi.

KENDİSİNİ BOĞULMAKTAN KURTARAN KONUĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Yayına döndüklerinde kendisine Heimlich Manevrası ile müdahale eden konuğu Can Özçelik'e teşekkür eden Özgen, talihsiz olayla ilgili, "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan canlı yayındaki panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.