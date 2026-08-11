Çardak’ta yerleşime yakın boş arazide çıkan yangın korkuya neden oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın boş arazide çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında evlere yakın boş arazide yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyürken, bölgedeki evlerin yangın alanına yakın olması mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın, alevlerin hemen yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.