Çarpışan otomobillerden biri bariyere vurdu: 2 yaralı
KOCAELİ - Kocacaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı bir diğer otomobil bariyere vurarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Alemdar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CTD 563 plakalı Honda marka otomobil aynı yönde giden 34 CGZ 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 CGZ 813 plakalı otomobil bariyere vurarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 CGZ 813 plakalı otomobilde yaralanan F.A.ve E.Ö. isimli iki kadın yolcu sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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