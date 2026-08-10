Çarşamba\'da Şüpheli Ölüm

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği değerlendirilen adamın ölümüyle ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Lise Caddesi mevkiinde ikamet eden 70 yaşındaki Hüseyin Çapkın, evinde ölü bulundu. Bir hafta önce öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Çapkın'ın kanser hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.