Çarşamba\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Fen Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Fuat Başgil Köprüsü'nden gelen 07 B 1658 plakalı hafif ticari araç sürücüsü R.S (75) Fen Lisesi kavşağına geldiği esnada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan gelen M.T.A (20) hakimiyetindeki 35 CFN 261 plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü M.T.A. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN