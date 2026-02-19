Casperlar Suç Örgütüne Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı.

Örgüte bilgi sızdıranlar deşifre edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında, Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı. Araştırmalar neticesinde, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlendi.

16 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılıkça, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şahısların belirlenen adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri sürerken, 16 şahıs gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL